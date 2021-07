Marchetti: «Damsgaard? La Sampdoria non vuole cederlo. Non andrà via»

Il calciomercato del Milan ruota anche intorno a Mikkel Damsgaard. Luca Marchetti, noto giornalista, ha fatto il punto a Sky Sport 24 riguardo alla situazione del gioiellino della Sampdoria.

«No, Damsgaard non andrà via. Piace al Milan ma la Samp non lo vuole dare». Parole chiare e che non lasciano spazio all’interpretazione e che potrebbero cambiare le sorti del mercato rossonero.