Marchegiani sicuro su Thiago Motta: «Secondo me alla fine potrebbe fare questa scelta». Le sue dichiarazioni

Luca Marchegiani è intervenuto al Corriere di Bologna per parlare di Thiago Motta, allenatore monitorato con grande attenzione anche dal Milan. Le sue dichiarazioni.

MARCHEGIANI – «Per esperienza personale, quando si ha la chance di centrare un obiettivo così importante, che ti fa entrare nella storia di un club, non ti fai condizionare dal futuro. Quando vivi una stagione così straordinaria, il senso di appartenenza è ancora più elevato perché sai che hai fatto qualcosa di speciale e vuoi portare a termine la missione: a me è successo un paio di volte di dire ai compagni “siamo arrivati qui, restiamo tutti insieme”. Sono curioso di vedere se questo sentimento può coinvolgere anche i protagonisti rossoblù: il tema del futuro di Motta e dei principali giocatori incuriosisce tutti noi, poi magari finisce come Xabi Alonso al Bayer Leverkusen e dice io rimango qui a giocarmi la Champions»