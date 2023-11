Marchegiani lancia l’allarme: «È come se il Milan si fosse arreso alla sfortuna, l’atteggiamento…»

L’ex portiere Luca Marchegiani ha commentato così l’atteggiamento di sconforto dei giocatori del Milan contro il Borussia Dortmund

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchegiani ha detto la sua sulla sconfitta rimediata dal Milan in Champions League contro il Borussia Dortmund.

LE PAROLE – «Tanta delusione, anche per noi che l’abbiamo raccontata. Prima della partita c’era un entusiasmo fantastico. Ci sono state un paio di situazioni che hanno indirizzato: il rigore sbagliato e l’infortunio di Thiaw. Lì è come se il Milan si fosse arreso alla sfortuna. Si sapeva che non c’era un cambio di ruolo ed è un po’ come se gli episodi negativi condizionassero i giocatori in campo. Essere in tanta emergenza in una partita così complicata e difficile, complica tanto le cose».