Marani: «Il Milan nel ritorno è calato. Chi è mancato è Ibra»

Matteo Marani, giornalista sportivo ed opinionista ha parlato del match pareggiato dal Milan contro il Cagliari ieri:

«Al termine del girone di andata, quando si è laureto campione d’Inverno, era quasi un peccato per i giornali nazionali parlare di quarto posto per i rossoneri che sembravano essere ormai proiettati nella lotta Scudetto contro l’Inter. Nel girone di ritorno il Milan è però settimo in classifica e uno dei motivi è stato l’apporto di Ibrahimovic, assente ieri. Dei quindici gol siglati in stagione lo svedese ha realizzato solo due reti nel girone di ritorno. Nel Milan è mancato soprattutto lui».