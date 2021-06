Marani: «Donnarumma è stato comprato da Raiola, non dal Milan»

Marani, giornalista e opinionista, ha così parlato della questione Donnarumma al Psg. Le sue parole a Sky Sport

«Gli capitò una cosa simile, anche più violenta, con l’Under 21 quando volavano i famosi dollari. Detto questo, trovo sia una pagina molto molto discutibile. Donnarumma ha fatto una scelta, si è consegnato al suo procuratore che ne ha scritto la storia: se i precedenti significano qualcosa penso che cambierà molte squadre. Ci saranno tanti trasferimenti, tanti guadagni: Donnarumma è stato comprato non dal Milan, ma da Raiola. Se volete che dica che è una vicenda edificante, no. Poi è legittimo, è nelle regole, ognuno può fare quello che vuole e non credo alle bandiere o ai baci: mi dispiace che qualche giocatore lo faccia, generando equivoci».