Marani: «Domani non si gioca, mercoledì sì. Istituzioni non in controllo»

Marani, vicedirettore di Sky Sport, è stato molto duro sulla decisione di rinviare Juventus-Inter e sull’incoerenza delle istituzioni

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, è stato molto duro sulla decisione di rinviare Juventus-Inter e sull’incoerenza dimostrata dalle istituzioni. A molti è sembrato strano che la Coppa Italia non sia stata rinviata. Inoltre la semifinale di ritorno sarà aperta solo per i piemontesi. Ecco le parole del giornalista sul caso: «Mercoledì la Juve torna in campo nello stesso stadio, contro il Milan, quello stadio in cui non si può giocare domani. Aperto ai soli piemontesi? Beh, qui sfioreremmo… Le istituzioni non sono in controllo. Nel frattempo, 40mila all’Olimpico».