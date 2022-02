Marani: «Il Milan non è stato maturo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Marani, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato il pareggio del Milan contro la Salernitana. Ecco le sue parole

Matteo Marani, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato il pareggio del Milan contro la Salernitana. Ecco le sue parole

«Opportunità sprecata, il Milan doveva vincere per continuare questo bellissimo momento. Il Milan ha concesso troppo, non puoi avere dei cali delle distrazioni quando sei in corsa per lo scudetto, da questo punto di vista non è stato maturo. Una squadra che vuole vincere il campionato deve andare a Salerno e non far giocare la partita all’avversario e invece l’ha fatto rientrare in corsa anche con troppa facilità»