Marani: «Il Milan è la squadra che mi entusiama di più, su Theo...»

Matteo Marani intervenuto negli studi di Sky Sport ha data lla sua opinione sul Milan e la lotta scudetto. Le sue parole:

COMANDA MILANO – «È il successo di Milano. Milano è tornata a guidare il campionato da due anni a questa parte. Può sembrare banale ma nell’ultimo decennio questo era capitato veramente di rado, quindi si è completato quel tipo di percorso cominciato con il passaggio di proprieta di Moratti e Berlusconi»

LOTTA SCUDETTO – «L’Inter ha complessivamente di più, ha la rosa più forte insieme al Napoli, però il Milan è quello che mi entusiasma di più per mentalità, per l’ambiente mi piace la coesione tra Maldini e Massara e Stefano Pioli che è un allenatore che sta cambiando il percorso delle cose. Ha dei meriti enormi ed è giusto riconoscerglieli tutti. Il Milan quando sta bene, quando ha tutti i suoi uomini è una squadra molto bella che può mettere in difficoltà chiunque»

THEO HERNANDEZ – «Parlare con Maldini per un laterale sinistro come lui è come per un 10 parlare con Maradona. Ha un modello davanti, Maldini, e come opportunità va sfrutttata. Dal punto di vista difensivo deve migliorare e sono convinto che possa migliorarsi, da questo punto di vista ho visto dei segnali incoraggianti sia con la Roma e con il Venezia. Anche Pioli l’ha detto. Per è in dubbio che è stato un crack».