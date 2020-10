Marani: «Buona la risposta del Milan anche senza Ibrahimovic»

Matteo Marani, intervenuto su Sky Sport, ha parlato di Stefano Pioli e del suo lavoro con Ibrahimovic

«Pioli ha fatto un lavoro eccezionale, come ha fatto anche in altre squadre nella sua carriera come alla Lazio e al Bologna. Ai rossoneri manca una vera alternativa a Ibra, anche se va detto che Zlatan è insostituibile. Secondo me manca anche un difensore centrale che possa alternarsi a Romagnoli e Kjaer.

A me il Milan piace, mi aspetto tanto da Tonali. Il Diavolo ha preso delle buone alternative ai titolari. Leao è diverso da Ibra, ha caratteristiche diverse. Lo svedese è il regista d’attacco del Milan, è unico, nessuno come lui poteva cambiare il Milan. Mi è piaciuta molto la risposta che i rossoneri hanno dato nonostante l’assenza di Ibrahimovic nelle ultime partite».