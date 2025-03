Manna a DAZN: «Oggi contro il Milan servirà concentrazione. Futuro di Conte? La verità è questa»

Condividi via email

Manna a DAZN. Le dichiarazioni del dirigente del Napoli a pochi minuti dall’inizio della partita del campionato di Serie A contro il Milan

A pochi minuti dall’inizio del match che giocherà il Milan contro il Napoli Manna ha dichiarato a DAZN:

«Con molta tranquillità Conte ha ancora due anni di contratto, abbiamo appena iniziato un discorso. Ogni discorso sul suo futuro è superfluo, speriamo di poter continuare senza nessun problema. Noi oggi dobbiamo essere solamente concentrati su questa partita e pensare a noi stessi. Neres titolare? Ci porterà un grande valore aggiunto. Futuro Anguissa? Ha nel suo contratto due anni di opzione per il Napoli ma non è un argomento di discussione in questo momento».