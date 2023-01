Manicone: «Per il Milan non era facile vincere a Salerno». Così l’ex calciatore sulla lotta scudetto e le vittorie di Milan e Inter

L’ex calciatore, Antonio Manicone, ha parlato a TMW Radio della lotta scudetto, in particolare delle risposte di Milan e Inter al Napoli.

Ecco le sue parole: «Dopo ieri devo dire che Milan e Inter hanno fatto due grandi partite. Non era facile per il Milan andare a Salerno e vincere così. L’Inter ancora megio, battere il Napoli non era semplice. Ha più volte sfiorato il gol, poi ha concretizzato nella ripresa. Dà speranze per il futuro. Anche per il discorso Champions».