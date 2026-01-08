Mandorlini esclude il Milan di Allegri: «Scudetto? Corsa a due tra Napoli e Inter»

Mandorlini, intervistato a Radio Tutto Napoli, ha parlato così della corsa Scudetto e ha escluso il Milan di Allegri: le sue parole

Il campionato di Serie A si avvia verso una fase cruciale e i giudizi degli addetti ai lavori iniziano a delineare le gerarchie definitive. Ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l’allenatore Andrea Mandorlini ha espresso la sua chiara visione sulla corsa al titolo, restringendo il campo a due sole pretendenti. Secondo il tecnico, il Napoli resta la squadra da battere in quanto campione in carica, forte di una mentalità vincente che lo ha portato a trionfare per ben due volte negli ultimi tre anni.

Dall’altra parte della barricata c’è un’Inter che sta vivendo un momento di grande evoluzione tecnica e tattica. Mandorlini ha lodato il nuovo stile di gioco dei nerazzurri, definendoli “diversi dal passato” e capaci di fornire meno punti di riferimento agli avversari. Nonostante qualche passaggio a vuoto e qualche sconfitta di troppo, la squadra di Inzaghi sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori, confermandosi come l’ostacolo più duro per chiunque ambisca al tricolore.

Mandorlini, il gap del Milan e il peso dello scontro diretto

Il giudizio di Mandorlini si fa più severo quando si parla dei rossoneri. Nonostante riconosca al Milan il valore di “buona squadra”, l’allenatore ritiene che il club di via Aldo Rossi sia di un livello tecnico inferiore rispetto alle due battistrada. Questa differenza qualitativa, secondo la sua analisi, escluderebbe di fatto il Diavolo dalla lotta per il titolo, riducendo la corsa Scudetto a un duello serrato tra la compagine partenopea e quella meneghina.

In questo scenario, la partita di domenica prossima assume un valore simbolico e pratico altissimo. Sebbene manchino ancora molte giornate alla fine, Mandorlini definisce la sfida come “determinante, ma non decisiva”. Sarà il campo a stabilire se l’Inter riuscirà a sorpassare i campioni in carica o se il Napoli ribadirà la propria egemonia. Il pensiero dell’allenatore è già proiettato al grande match, pur mantenendo il focus sulla realtà del campo e sulle difficoltà che ogni weekend di Serie A nasconde.

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.