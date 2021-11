Mancini: «Tonali può fare l'interno ed il palleggiatore. Su Pobega...»

In conferenza stampa il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato delle convocazioni di Sandro Tonali e Tommaso Pobega

Inizia la sosta per le Nazionali e in conferenza stampa Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulle convocazioni di Tonali e Pobega, oltre che un in bocca al lupo all’ex rossonero Shevchenko, nuovo allenatore del Genoa.

«Pobega è qui, se lo merita e ha fatto tutta la trafila delle varie Under e ha fatto anche bene. Ha ottime qualità, è qui perché viene da diverso tempo in cui fa bene. A Sheva faccio un grande in bocca al lupo, è sempre molto vicino alla nostra Nazionale. E’ anche un bravo ragazzo, se o merita. Tonali con noi ha giocato anche altre volte, può fare sia l’interno che il palleggiatore».