Mancini Milan, l'ex CT dell'Italia scatta in pole per la panchina! Principale candidato, può spuntarla perchè... Ultimissime

Mancini Milan, l’italiano può balzare in pole per la panchina rossonera della prossima stagione: concorrenza di Thiago Motta

Roberto Mancini sta emergendo come una delle opzioni più concrete per guidare il Milan nella prossima stagione, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Dopo una deludente esperienza in Arabia Saudita, Mancini sembra essere pronto a tornare in Italia e a guidare una squadra di alto livello come il Milan.

La sua esperienza come commissario tecnico della Nazionale italiana e la sua carriera da allenatore lo rendono un profilo interessante per il Milan, che sta cercando un tecnico con esperienza e autorevolezza. La trattativa potrebbe prendere forma nei prossimi giorni e il Milan potrebbe essere disposto a puntare su di lui per rilanciare la squadra dopo una stagione deludente