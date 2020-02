Mancini: «Il nostro girone non è semplice, voglio la vittoria all’Europeo»

Ai microfoni di esquire.com il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato degli obiettivi degli Azzurri

Ai microfoni di esquire.com il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato degli obiettivi degli Azzurri: «Europei? L’Italia deve sempre partire per vincere. Veniamo da buone prestazioni ma gli Europei iniziano tra quattro mesi e non credo che il girone sarà così semplice come si dice, perché ci sono squadre toste da affrontare. Tuttavia bisogna essere ottimisti e pensare positivo. Futuro dopo l’Italia? Non ci ho ancora pensato, per il momento il mio obiettivo è riportare in Italia la vittoria di un Europeo e di un Mondiale».