Qualche problemino in casa del Manchester United. Gli inglesi alle prese con qualche infortunio: gli aggiornamenti

Qualche problemino in casa del Manchester United. Gli inglesi per la prossima partita contro il Crystal Palace non avranno a disposizione Paul Pogba e Juan Mata. Fuori anche Jones, alle prese con un grave infortunio al ginocchio dallo scorso giugno. Recupera invece Cavani, che sarà quindi a disposizione anche per il doppio incontro con il Milan.