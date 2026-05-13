Maldini verso la Turchia: il Fenerbahçe prova l’affondo per l’ex capitano rossonero

Mentre la tifoseria rossonera invoca il ritorno della leggenda, Ali Koç incontra Paolo a Milano: un futuro all’estero per l’ex Direttore Tecnico?

In un periodo di profonda crisi per il Milan, i tifosi continuano a invocare a gran voce il nome di Paolo Maldini, l’ultimo dirigente capace di riportare il club sul tetto d’Italia con lo scudetto del 2021/2022. Le contestazioni contro l’attuale proprietà e i risultati deludenti hanno riacceso la nostalgia per una figura che rappresenta identità e competenza, spesso richiamata nei cori della Sud e tramite l’esposizione della mitica maglia numero 3.

Contatti a Milano: l’idea Ali Koç

Tuttavia, il futuro dell’ex capitano potrebbe riservare sorprese lontano dall’Italia. Maldini sarebbe stato recentemente in contatto con il presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, durante un incontro avvenuto a Milano. Secondo quanto riportato da Maurizio Pistocchi, il club turco sta considerando seriamente di affidarsi all’esperienza dell’ex dirigente rossonero per rinforzare la propria struttura e ridurre il gap con il Galatasaray, che ha dominato la scena calcistica turca negli ultimi anni.

La regola di Paolo: solo Milan in Italia

Il club turco vede in Maldini una figura strategica per rilanciare la propria competitività. Nonostante la posizione di Giorgio Furlani sia sempre più indebolita dalla contestazione interna, Maldini sembra orientato a valutare opzioni internazionali, rispettando la promessa di non legarsi mai a un’altra realtà italiana.

Credibilità internazionale oltre le sanzioni

Il semplice interesse dello storico club di Istanbul testimonia la grande credibilità che Maldini conserva a livello mondiale. La proposta arriva in un momento delicato per il Fenerbahçe, che sta vivendo elezioni interne e difficoltà economiche legate a sanzioni UEFA. La situazione è in piena evoluzione, ma è chiaro che il profilo dell’ex rossonero continua a essere al centro delle grandi speculazioni di mercato.