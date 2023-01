Maldini sul mercato: «Ci siamo dati una direzione sostenibile»

Paolo Maldini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportMediaset nel pre partita di Milan-Torino. Le sue parole sul mercato

Paolo Maldini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportMediaset nel pre partita di Milan-Torino. Le sue parole sul mercato invernale.

«Da questa linea non ci scostiamo perché ci siamo dati una direzione sostenibile. Ci sentiamo competitivi, siamo campioni in carica, abbiamo ancora quattro competizioni da giocare e quindi non faremo grandi investimenti e nel mercato invernale non faremo praticamente niente.»

L’INTERVISTA INTEGRALE