Maldini stregato da Aarons, gli aggiornamenti sul terzino

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, Paolo Maldini starebbe tentando l’affondo per Max Aarons, terzino destro del Norwich. Il classe 2000 può agire sia da terzino destro che da sinistro, abilità che lo rende appetibile sul mercato internazionale. Come noto, il Milan cerca un vice Theo Hernandez (in attesa di cedere Diego Laxalt) senza però spendere un patrimonio. La retrocessione in Championship del Norwich ha fatto abbassare le pretese del club inglese per il giovane terzino destro: si parte da una valutazione iniziale di 20 milioni di euro, ma Maldini punta a giocare al ribasso a fine mercato.