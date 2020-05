Maldini: «Sbagliato lo stop in Francia, per gli allenamenti a Milanello…»

Paolo Maldini ha partecipato ad una diretta Instagram con Filippo Inzaghi nella quale si è parlato anche di Milan

Paolo Maldini ha partecipato ad una diretta Instagram con Filippo Inzaghi nella quale si è parlato anche di Milan: «Bisogna stare attenti, ma non riprendere sarebbe un disastro sotto tutti i punti di vista. La Francia ha sbagliato a decretare subito lo stop, ma noi accetteremo quello che sarà il verdetto del Governo. C’è tanta incertezza. Allenamenti? Abbiamo chiuso le parti comuni di Milanello, i giocatori sono divisi in quattro per ogni campo e in dodici riescono a lavorare bene lo stesso. Non ce la facevano più a stare a casa e neanche noi».