Maldini Milan, spunta l’indiscrezione che non ti aspetti! Parole pesantissime sull’ex DT rossonero

Condividi via email

Maldini Milan, c’è l’indiscrezione sull’ex DT rossonero: le parole di Michele Criscitiello non lasciano dubbi sulla leggenda del club

Dalle colonne di Sportitalia, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha parlato così di Paolo Maldini, capitano ed ex DT del Milan:

PAROLE – «Chi rimpiange Maldini sbaglia. Paolo aveva vinto e messo ordine, vero. L’atteggiamento, però, non era da Milan. Maldini credeva di essere il proprietario e non un dipendente. Certo, se chi viene dopo si chiama Ibra, allora Paolo diventa un gigante come dirigente».