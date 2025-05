Maldini Milan, Letizia fa dietrofront! L’ammissione sullo storico capitano rossonero è da non credere

Maldini Milan, Francesco Letizia, noto giornalista, ha fatto dietrofront sull’ex DT rossonero e storico capitano: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sportitalia, Francesco Letizia, noto giornalista, ha dichiarato:

PAROLE – «Mi sento di dire con grande sincerità due parole su Paolo Maldini. Due parole che sono fondamentali in questi giorni. Se ci fosse stato Paolo Maldini, non saremmo arrivati a questa situazione. Una grande premessa: Paolo Maldini è un personaggio discusso, anche più di quello che viene detto dai tifosi del Milan, perché ha un carattere spigoloso e non sembra è facile relazionarsi con lui. E questi sono stati i motivi posti per l’allontanamento di Maldini. Poi però andiamo a vedere le alternative e andiamo a vedere cosa è diventato il Milan senza Paolo Maldini. Anche io stesso oggi dico: con Paolo Maldini il Milan non sarebbe questo, perché lui ha a cuore il Milan e la storia del Milan. Non avrebbe permesso questo. Non era un reato separarsi da Maldini, ma è un reato sportivo ciò che hanno combinato dopo. Considerando le alternative che ci sono ora, viva Paolo Maldini».