Maldini Lazio, l’ex Milan si presenta: «Mi sento già a casa. Importante avere persone che credono in te fino in fondo»

Maldini Lazio, il giovane trequartista cerca il riscatto nella Capitale dopo i mesi difficili vissuti a Bergamo, puntando sulla fiducia del nuovo ambiente

Il mercato di riparazione ha portato una novità significativa in casa biancoceleste: l’arrivo di Daniel Maldini, fantasista tecnico cresciuto nel settore giovanile del Milan e figlio d’arte del leggendario Paolo. Il calciatore approda a Roma dopo una prima parte di stagione complicata tra le fila dell’Atalanta, dove non è riuscito a trovare lo spazio sperato sotto la guida degli orobici.

Presentato ufficialmente come nuovo rinforzo per il reparto offensivo, l’ex talento dei rossoneri ha espresso chiaramente la volontà di rilanciare la propria carriera in una piazza calda e prestigiosa come quella capitolina. La sua missione è chiara: dimostrare il valore di una dinastia che ha scritto la storia del calcio, trovando finalmente la propria dimensione individuale lontano dai meneghini. L’impatto con il nuovo spogliatoio è stato estremamente incoraggiante, gettando le basi per un inserimento rapido negli schemi della squadra.

ACCOGLIENZA – «Il primo pensiero è molto positivo, mi sono sentito subito a casa e il gruppo mi ha fatto sentire come parte della famiglia. Qualcuno già lo conoscevo, non vedo l’ora di giocare e spero di iniziare a far vedere presto quello che posso fare».

CONTINUITÀ – «Non credo di convinzione, ma piuttosto avere persone che credono in te fino in fondo. Spero di far vedere quello che so fare, la continuità è la cosa più importante per un giocatore. Penso sia la piazza giusta al momento giusto, mi sono trovato subito bene e le sensazioni sono super positive. Non vedo l’ora di scendere in campo e aiutare la squadra».