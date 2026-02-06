Connect with us

HANNO DETTO

Maldini Lazio, l’ex Milan si presenta: «Mi sento già a casa. Importante avere persone che credono in te fino in fondo»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

1 ora ago

on

By

maldini italia 2 e1728940431126

Maldini Lazio, il giovane trequartista cerca il riscatto nella Capitale dopo i mesi difficili vissuti a Bergamo, puntando sulla fiducia del nuovo ambiente

Il mercato di riparazione ha portato una novità significativa in casa biancoceleste: l’arrivo di Daniel Maldini, fantasista tecnico cresciuto nel settore giovanile del Milan e figlio d’arte del leggendario Paolo. Il calciatore approda a Roma dopo una prima parte di stagione complicata tra le fila dell’Atalanta, dove non è riuscito a trovare lo spazio sperato sotto la guida degli orobici.

Presentato ufficialmente come nuovo rinforzo per il reparto offensivo, l’ex talento dei rossoneri ha espresso chiaramente la volontà di rilanciare la propria carriera in una piazza calda e prestigiosa come quella capitolina. La sua missione è chiara: dimostrare il valore di una dinastia che ha scritto la storia del calcio, trovando finalmente la propria dimensione individuale lontano dai meneghini. L’impatto con il nuovo spogliatoio è stato estremamente incoraggiante, gettando le basi per un inserimento rapido negli schemi della squadra.

ACCOGLIENZA – «Il primo pensiero è molto positivo, mi sono sentito subito a casa e il gruppo mi ha fatto sentire come parte della famiglia. Qualcuno già lo conoscevo, non vedo l’ora di giocare e spero di iniziare a far vedere presto quello che posso fare».

CONTINUITÀ – «Non credo di convinzione, ma piuttosto avere persone che credono in te fino in fondo. Spero di far vedere quello che so fare, la continuità è la cosa più importante per un giocatore. Penso sia la piazza giusta al momento giusto, mi sono trovato subito bene e le sensazioni sono super positive. Non vedo l’ora di scendere in campo e aiutare la squadra».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Bartesaghi Bartesaghi
Ultimissime Milan2 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: il club vuole blindare Bartesaghi, i biglietti del derby

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Pizzul Pizzul
News11 mesi ago Redazione Milannews24

Morte Pizzul, la voce storica del calcio italiano e i suoi inizi: «In ritardo alla mia prima telecronaca…» – VIDEO

Morte Pizzul, storica intervista allo storico telecronista italiano scomparso nella giornata di oggi: il ricordo – VIDEO Nel giorno della...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×