Maldini, due mesi per risolvere tre casi scomodi di rinnovo

Paolo Maldini deve risolvere entro la fine dell’estate i casi di rinnovo contrattuale. Tre situazioni scomode e urgenti

Paolo Maldini deve risolvere entro la fine dell’estate i casi di rinnovo contrattuale. Si tratta di Calabria, Kessie e Romagnoli che hanno firmato fino al 2022.

Se per il terzino non dovrebbero esserci problemi, per gli altri due si rischia di ripetere quanto visto con Donnarumma e Calhanoglu. Elliott ha dato ordine di sistemare la questione in questa sessione di mercato per evitare un altro danno economico.