Maldini: «Il derby ti da grandi emozioni. L'euroderby del 2003 lo aspettavo...»

Maldini: «Il derby ti da grandi emozioni. Io l’euroderby del 2003 lo aspettavo…». Le parole del dt rossonero in vista della semifinale di Champions

Il Milan ha postato sui social un video con alcune dichiarazioni di Paolo Maldini sul derby di Milano. Ecco le parole del dt rossonero:

«Il derby e altre partite come quelle contro Juventus e Napoli ti danno grandi emozioni. All’inzio non era facile vivere certe partite, poi però impari a gestire lo stress. L’euroderby del 2003 lo aspettavo. Sono stati sei giorni intensi tra le due partite, si sentiva grande elettricità nell’aria anche in città. Certe sensazioni di paura ed eccitazione le senti solo in finale di Champions»