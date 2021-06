Maldini al lavoro per portare in rossonero almeno un top player

Paolo Maldini sarebbe al lavoro per portare in rossonero almeno un top player. Due i profili seguiti, ecco chi

Paolo Maldini vorrebbe portare in rossonero un grande profilo internazionale. Secondo quanto riporta Leggo, per il dopo Hakan Calhanoglu vi sarebbero due profili: uno è Philippe Coutinho, l’altro è James Rodriguez.

Entrambi sono alla ricerca di un rilancio e il Diavolo potrebbe essere l’occasione giusta. Il brasiliano, ex Inter, tornato a Barcellona la scorsa estate dopo il prestito al Bayern Monaco, non ha mai trovato il giusto feeling con Koeman. Colpa anche dei diversi infortuni subiti. Coutinho si è visto in campo solo in 14 occasioni in cui ha messo a segno 3 gol con 2 assist.