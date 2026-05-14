Maldini al Foro Italico: «Il tennis ha saputo programmare, il calcio no». Segui le ultimissime sui rossoneri

La cornice degli Internazionali d’Italia continua a catalizzare l’attenzione non solo degli appassionati di tennis, ma anche delle grandi icone del calcio. Tra gli spalti del Foro Italico, la presenza di Paolo Maldini ha catturato l’interesse dei media, specialmente in un momento così delicato per il futuro dello sport italiano e per le dinamiche interne ai rossoneri.

Il sorpasso del tennis sul calcio? La risposta di Maldini

Intercettato dopo il match di Jannik Sinner, lo storico capitano del Diavolo ha risposto con diplomazia a chi gli chiedeva se si aspettasse un sorpasso del tennis ai danni del calcio in termini di popolarità. Maldini ha riconosciuto il momento d’oro della racchetta, pur mantenendo riserbo.

PAROLE – «Credo che avere un numero 1 aumenti l’interesse. Ma tanti giocatori in top 100 non sono casualità. Serve programmazione, quella che è mancata al calcio, poi l’Italia è sempre stato un popolo di talenti e virtuosi».