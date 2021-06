Maldini a colloquio col Chelsea: incontro previsto per la prossima settimana

Maldini incontrerà il Chelsea per verificare la fattibilità della tripla operazione Giroud, Ziyeche e Bakayoko

Maldini è pronto ad incontrare il Chelsea la prossima settimana per capire quanti margini ci siano per concludere la tripla operazione con gli inglesi riguardante Giroud, Ziyech e Bakayoko. A tal proposito Gianluca Di Marzio ha spiegato:

«Trattativa sempre allo stesso punto. Il Milan ha l’accordo chiuso col giocatore: biennale da 3,5 milioni di euro netti che diventano 5 con il decreto crescita e i vari bonus. Si sta aspettando che i procuratori lo liberino dal Chelsea. Ma è successo che il Milan sia interessato anche a Ziyech e Bajayoko: è molto probabile che la settimana prossima ci si possa sedere davanti ad un tavolo per vedere se si potrà realmente fare questo pacchetto più ampio con Giroud magari a zero, Ziyech in prestito – come vorrebbe il Milan – e Bakayoko. Vedremo se il Milan riuscità questo tipo di intesa, doppia, tripla o soltanto con Giroud. L’alternativa è Jovic e la confermiamo: se il Real Madrid apre al prestito di Jovic può diventare il piano B dei rossoneri qualora per Giroud dovessero esserci delle problematiche».