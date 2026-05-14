In vista delle elezioni del 22 giugno, l’ex numero uno del CONI disegna la sua Nazionale: il sogno è Pep Guardiola, ma restano sondati anche Maldini, Conte e Allegri

Giovanni Malagò, che il prossimo 22 giugno sfiderà Giancarlo Abete nelle elezioni per la presidenza della FIGC, sarebbe già al lavoro per formare la squadra che sarà al suo fianco. Un nome che piace tantissimo all’ex numero del CONI è senza dubbio quello di Paolo Maldini, che sarebbe già stato contattato da Malagò per chiedergli la disponibilità a ricoprire un ruolo dirigenziale di primo piano all’interno della federazione.

La suggestione Guardiola per la panchina

Un tema centrale del programma sarà ovviamente la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Il sogno di Malagò sarebbe quello di affidare la panchina dell’Italia a Pep Guardiola anche se, come spiega stamattina Repubblica, le incognite legate a questa operazione rimangono numerose. Bisognerà capire se il tecnico lascerà effettivamente il Manchester City, se accetterebbe l’incarico e, soprattutto, se sarebbe disposto a percepire cifre lontanissime dai 24 milioni di euro che guadagna attualmente in Inghilterra.

Le opzioni Allegri e Conte

Qualora la pista straniera non dovesse concretizzarsi, restano in forte corsa due profili di grande spessore che Malagò ha già provveduto a sondare personalmente. Si tratta di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, entrambi pronti a valutare un ritorno o un nuovo ciclo in azzurro per rilanciare le ambizioni del movimento calcistico italiano in caso di vittoria di Malagò alle prossime urne.