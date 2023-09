Maignan, la scelta in vista del Cagliari è questa! Cosa succede. Il portiere francese sta bene, ma Pioli è d’accordo con questo

È stata una scelta condivisa quella tra Stefano Pioli e Mike Maignan. I due hanno deciso che è meglio non affrettare i tempi e non convocare il portiere per la trasferta a Cagliari.

Il francese ha superato il fastidio fisico, ma è meglio, secondo entrambi, non affrettare i tempi di recupero e fissare il rientro nella sfida del Milan contro la Lazio. Lo riporta il Corriere dello Sport.