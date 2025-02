Maignan a Sky: «Fondamentale vincere. Errore in Champions? C’è solo una strada da seguire. E sul ritorno penso questo»

Maignan, portiere del Milan, ha commentato la sofferta vittoria contro il Feyenoord in Champions League: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky dopo Milan-Verona, Mike Maignan, portiere dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Stasera era importante vincere per il campionato, volevamo risalire la classifica. Sono gare difficili, ma dobbiamo fare punti. Ora arriva un’altra partita, è un’altra competizione e da domani inizieremo a pensarci. Errore in Champions? Sono cose che capitano. L’importante è rimanere positivi e continuare a lavorare. Mi dà fastidio fare certi errori che fanno perdere la squadra, ma deve restare positivo e fiducioso. Dobbiamo mettere la grinta che non abbiamo avuto in Olanda. Giochiamo in casa, dobbiamo dare tutto in campo perchè dobbiamo vincere. Non posso fare paragoni con il passato, alla fine quello che conta sono i risultati a fine stagione. Ogni squadra è diversa, ogni stagione è diversa. C’è un buon rapporto con il mister. Mi ha detto di fare quello che so fare, non mi ha chiesto di fare di più».