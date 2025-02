Maignan a Milan Tv: «Vittoria col Verona fondamentale ma contro il Feyenoord dobbiamo assolutamente evitare questa cosa»

Maignan, portiere del Milan, ha commentato ai canali ufficiali rossoneri la vittoria contro il Verona a San Siro: le dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv dopo Milan-Verona, gara vinta 1-0 dai rossoneri, Mike Maignan ha dichiarato:

PAROLE – «Una vittoria molto importante per il campionato perché dobbiamo prendere punti per andare in alto. Certo che quando vinciamo c’è positività ma dobbiamo mantenere il sangue freddo perché sappiamo che è difficile continuare a vincere. Prendiamo il meglio di stasera, i tre punti ma martedì sarà una gara diversa perché sappiamo che la Champions League è molto importante. Non dobbiamo aggiungere pressioni sulle nostre spalle, servirà carattere e con i tifosi possiamo fare una grande prestazione».