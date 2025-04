Maignan a Mediaset: «Abbiamo giocato come fosse una finale. Difesa a tre? Mi piace tutto quello che il mister ci propone perchè...»

Maignan, portiere del Milan, ha commentato il passaggio del turno contro l’Inter e la conquista della finale di Coppa Italia

Intervenuto a Mediaset dopo Inter–Milan, semifinale di Coppa Italia vinta dai rossoneri, Mike Maignan ha dichiarato:

PAROLE – «Sapevamo che questa partita era molto molto importante per la nostra stagione: in campionato e in Champions non abbiamo fatto bene e quindi abbiamo giocato questa partita come se fosse una finale. Io vedo tutto bene quello che il mister mette sul campo. Dobbiamo essere concentrati con ogni sistema, dobbiamo mettere tutto sul campo per fare bene».