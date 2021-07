Maignan non è l’ultimo arrivato, archiviamo presto il caso Donnarumma

Maignan negli ultimi tempi è stato un po’ offuscato dal caso Donnarumma. Il portiere azzurro ha monopolizzato l’attenzione dei tifosi

Maignan negli ultimi tempi è stato un po’ offuscato dal caso Donnarumma. Il portiere azzurro ha monopolizzato l’attenzione dei tifosi per via del suo addio burrascoso a parametro zero.

Il francese è arrivato in punta di piedi, con poche dichiarazioni ma pur sempre da campione di Francia. I paragoni tra giocatori sono sempre fuori luogo e presto Pioli potrebbe ritrovarsi un titolare tra i migliori in Europa un po’ a sorpresa.