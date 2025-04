Maignan, oggi il Milan torna a lavorare: occhi puntati sul portiere. La situazione

Condividi via email

Maignan vuole tornare presto in campo. Oggi il Milan torna ad allenarsi nel centro sportivo di Milanello, occhi puntati sul portiere francese

Dopo tre giorni di riposo il Milan oggi tornerà a lavorare in quel di Milanello per preparare il prossimo turno di Serie A con l’Atalanta in programma il giorno di Pasqua. Gli occhi sarebbero puntati su Mike Maignan.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono da monitorare con attenzione le sue condizioni, ma l’estremo difensore vorrebbe essere in campo già questa domenica.