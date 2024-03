Maignan Milan, stallo totale per il rinnovo. E spunta un nome a sorpresa per sostituirlo

Maignan Milan, stallo totale per quanto riguarda il rinnovo del contratto. E spunta un nome a sorpresa per sostituirlo

Tuttomercatoweb ha fatto il punto sul futuro di Mike Maignan, legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2026. I discorsi con i rossoneri non stanno progredendo, con le parti che stanno vivendo una fase di stallo.

Per questo motivo il club non esclude una sua possibile cessione in estate qualora dovessero arrivare offerte accattivanti. Per sostituirlo il club rossonero potrebbe pensare a Mamardashvili, estremo difensore di proprietà del Valencia.