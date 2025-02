Maignan Milan, l’ex portiere va in soccorso del francese! Sostegno incondizionato

Maignan Milan, Stefano Sorrentino, ex portiere, ha commentato il momento dell’estremo difensore francese dei rossoneri

Intervistato da Carlo Pellegatti sul proprio profilo Youtube, Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato così dell’estremo difensore del Milan, Mike Maignan: le dichiarazioni sul rossonero.

PAROLE – «Il fatto di star fuori una o due partite non serve: bisogna lavorare ancora di più. In questi momenti io andavo ad allenarmi anche nel giorno di riposo. Esagerazione? No perché dai modo alla testa di non pensare. A questo punto, lui è un campione e deve concentrarsi sul lavoro per limare anche i più minimi particolari per far girare la ruota».