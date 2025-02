Maignan Milan, accordo definitivo per il rinnovo! Il capitano si lega ai rossoneri, manca questo per l’ufficialità. Le ultimissime notizie

Grandissima mossa in chiusura per il calciomercato Milan. L’attuale capitano del Milan Mike Maignan ha trovato l’accordo con il club per prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2026.

Il francese, come riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, prolungherà fino al 2028 con opzione per un altro anno dove andrà a percepire 5 milioni di euro annui.