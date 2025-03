Maignan Milan, rinnovo o no il club è chiaro: non parte se non a questa cifra. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha dato un avviso chiaro a tutti i club interessati a Mike Maignan.

L’attuale contratto di Maignan con il Milan scade il 30 giugno 2026 e quindi, senza rinnovo, non è da escludere una sua cessione in estate per evitare il rischio di perderlo a zero un anno dopo. Dalla sua eventuale partenza, il club rossonero potrebbe ottenere una cifra importante: arrivato a Milanello nell’estate 2021 per 13 milioni di euro al Lille, il francese non partirebbe per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro.