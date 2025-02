Condividi via email

Maignan Milan, accordo per il rinnovo: ecco i dettagli e le cifre! Segui le ultimissime sul club rossonero

Maignan Milan ancora insieme fino al 2028. Accordo per il rinnovo ad un passo come riporta Matteo Moretto. Per il portiere uno stipendio da 5 milioni annui più bonus.