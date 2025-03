Maignan eroe con la Francia! Para due rigori ed elimina la Croazia dalla Nations League. Theo Hernandez delude

Condividi via email

Maignan, portiere del Milan, ha consegnato la qualificazione alla Francia parando due rigori nella lotteria finale contro la Croazia

Grandissima serata quella di ieri per la Francia e per il portiere del Milan Mike Maignan. La Nazionale allenata da Deschamps ha eliminato la Croazia ai rigori dopo aver ribaltato il 2-0 dell’andata qualificandosi alla final four di Nations League.

Il portiere rossonero, nella lotteria finale, ha parato due rigori (a Baturina e Stanisic) consegnando la vittoria ai transalpini. Male Theo Hernandez: il terzino ha calciato alto il proprio rigore.