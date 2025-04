Maignan, il Milan prepara il piano di recupero: quando tornerà ad allenarsi con il gruppo

Condividi via email

Maignan ancora a riposo, ma il Milan sta studiando il piano per farlo rientrare in campo. Ecco quando si aggregherà al gruppo

Mike Maignan è rimasto a riposo anche nella giornata di ieri, il portiere si sta riprendendo dalla brutta botta presa a Udine nello scontro con Jimenez. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi o domani tornerà ad allenarsi in solitaria in palestra e da sabato potrebbe aggregarsi nuovamente al gruppo sul campo.

Il francese è da considerare probabilmente out per l’Atalanta, l’obiettivo è averlo al top in Inter–Milan di mercoledì sera.