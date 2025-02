Maignan Milan, tutti i retroscena dietro l’imminente rinnovo! La ricostruzione

Maignan Milan, emergono due importanti retroscena dietro l’imminente rinnovo del francese con il club rossonero

Come riferito da calciomercato.com, ci sono due importanti retroscena sull’imminente rinnovo di Mike Maignan nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Come per Reijnders, la cui situazione è simile a Maignan per la vicinanza al rinnovo in rossonero, a favorire il raggiungimento dell’intesa sono stati anche i benefici fiscali del Decreto Crescita, che, come prevede la legge, continuano ad applicarsi ai rinnovi contrattuali dei giocatori che già godevano dei suddetti benefici. Come più volte ribadito, il portiere non aveva intenzione di cambiare squadre e ha già avallato la permanenza a Milano: si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane quando entourage del giocatore e società si incontreranno per la firma».