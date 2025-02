Maignan Milan, il retroscena da Milanello lascia interdetti! Episodio clamoroso, è successo nelle ultime ore

Condividi via email

Maignan Milan, clamoroso retroscena da Milanello: spunta il confronto con Sergio Conceicao. Fiducia immutata tra i due

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è emerso nelle ultime ore un importante retroscena in casa Milan in vista della gara di questa sera contro il Bologna, recupero della nona giornata di Serie A.

Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha avuto un colloquio molto importante con Mike Maignan ribadendo al francese la fiducia incondizionata nonostante gli ultimi pesanti errori dell’ex Lille. Stasera Maignan è pronto ad una reazione di orgoglio.