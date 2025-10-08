Maignan Milan, ruolo decisivo per l’approdo di Rabiot in rossonero: «Ci siamo parlati e mi ha detto questa cosa». Le ultimissime notizie

Adrien Rabiot si sta imponendo come perno centrale nel centrocampo del Milan e, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha svelato un retroscena importante sul suo arrivo a Milanello: il ruolo di Mike Maignan. Il portiere francese, una vera colonna della squadra di Allegri allenatore, è stato un fondamentale ambasciatore per il connazionale.

«Maignan gli ha parlato del Milan? Si e me ne aveva parlato molto bene. Aveva ragione» ha dichiarato Rabiot, confermando come il consiglio del numero uno rossonero abbia pesato sulla sua decisione finale. Questo scambio evidenzia l’ottimo clima che si respira nello spogliatoio e rafforza l’importanza dei giocatori chiave, che fungono da magnete per i nuovi arrivati.

Il centrocampista è arrivato a Milano dopo una lunga parentesi alla Juventus, un cambio di maglia che ha fatto molto discutere. «E dopo cinque anni alla Juventus non è una cosa banale giocare al Milan. A Torino sono stati anni importanti per la mia carriera, cui tengo molto. Ma sono felice di essere tornato in Italia e al Milan, un altro club mitico. Anche qui c’è tanta passione. E abbiamo tanta ambizione».

Il passaggio dal Marsiglia al Milan è stato un affare gestito con perizia da Igli Tare direttore sportivo, che ha saputo trovare il momento giusto per chiudere l’operazione. Ma il vero motore è stato ancora una volta il tecnico. «Con Allegri c’è sempre stato un ottimo rapporto» ha ribadito Rabiot. «Siamo simili, e lo apprezzo molto umanamente. Ci siamo chiamati e scritti spesso pure la scorsa stagione». Questo legame preesistente ha facilitato l’inserimento e la comprensione tattica richiesta da Massimiliano Allegri, che lo vede come un elemento cruciale per la sua mediana.

La sintonia tra Rabiot, Maignan, Allegri e la società, per mano di Tare, dimostra che il Milan ha le carte in regola per competere. La leadership di Rabiot in campo è già evidente e i tifosi si aspettano che l’esperienza internazionale del francese sia decisiva per lottare per i vertici della classifica, dove i rossoneri si trovano a strettissimo contatto con Napoli e Roma dopo le prime sei giornate.