Maignan è gia un leader: subito a disposizione di tutti

L’eredità di Donnarumma non sembra pesare a Mike Maignan che tra parlare italiano e personalità forrte ha già conquistato tutti

Leader si nasce. Mike Maignan ha sulle spalle la pesante eredità di Donnarumma. Secondo il quotidiano Tuttosport, il portiere del Milan ha conquistato tutti.

Nel corso del pre-campionato il francese si è fatto vedere per delle belle parate e un rigore parato a Bale, e ha messo in mostra anche la sua grande personalità. Comunica già in italiano – e questo è importantissimo – e sta imparando quelle che sono le richieste del calcio di Pioli.

Dentro lo spogliatoio Maignan ha impressionato per la capacità d’inserimento e per come si è subito messo a disposizione di tutti.