Maignan dopo Milan Fiorentina ha commentato il suo periodo di forma: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Milan-Fiorentina 2-2, il portiere rossoneroMaignan ha dichiarato:

PAROLE – «Magic Mike non se n’è mai andato, come sapete nella vita ci possono essere alti e bassi, e così capita per un portiere. Non mi sono mai lasciato andare, può capitare un momento no ma ho cercato sempre di restare concentrato e fiducioso sul mio lavoro. Quando giochi nel Milan non serve parlare di obiettivi.