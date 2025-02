Maignan Milan, il francese torna sull’errore in Champions League: «Capita, ora devo fare questo». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto a Sky dopo Milan-Verona, Mike Maignan, portiere dei rossoneri, ha dichiarato sull’errore commesso in Champions League:

PAROLE – «Errore in Champions? Sono cose che capitano. L’importante è rimanere positivi e continuare a lavorare. Mi dà fastidio fare certi errori che fanno perdere la squadra, ma deve restare positivo e fiducioso. Dobbiamo mettere la grinta che non abbiamo avuto in Olanda. Giochiamo in casa, dobbiamo dare tutto in campo perché dobbiamo vincere».