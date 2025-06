Maignan Milan, ancora distanza col Chelsea: i Blues hanno offerto quella contropartita! No secco dei rossoneri

Maignan Milan, c’è ancora distanza col Chelsea per l’eventuale cessione del portiere: i Blues hanno provato ad inserire alcune contropartite

Il potenziale trasferimento clamoroso del portiere titolare del Milan, Mike Maignan, al Chelsea sembra essere in una fase di stallo, con una significativa “distanza sulle valutazioni” e le controfferte dei Blues che non riescono a convincere i rossoneri. Questo è quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che cita il giornalista Guidi, suggerendo che, sebbene l’interesse del Chelsea per l’internazionale francese rimanga forte, il percorso verso un accordo è tutt’altro che chiaro.

Maignan, ampiamente considerato uno dei migliori portieri del calcio europeo, è stato una figura centrale per il calciomercato Milan sin dal suo arrivo. La sua presenza imponente, le eccezionali capacità di parata e l’abilità con la palla tra i piedi lo hanno reso un bene molto ambito. Non sorprende che un club della statura del Chelsea, apparentemente alla ricerca di una soluzione a lungo termine tra i pali, abbia messo gli occhi su di lui.

Tuttavia, il report della Gazzetta dello Sport evidenzia un punto cruciale: la valutazione finanziaria del giocatore. Il Milan, consapevole dell’importanza e del valore di mercato di Maignan, è improbabile che lo lasci andare a buon mercato. Il Chelsea, d’altra parte, pur possedendo una significativa forza finanziaria, sembra stia cercando di abbassare l’esborso in denaro includendo giocatori come parte dell’accordo.

Sono proprio queste contropartite proposte che si stanno rivelando poco attraenti per i giganti italiani. La Gazzetta menziona esplicitamente nomi come Djordje Petrovic e Kepa Arrizabalaga come giocatori che il Chelsea ha proposto per rendere più dolce l’affare. Sebbene Petrovic abbia mostrato lampi di promessa e Kepa abbia esperienza ai massimi livelli, nessuno dei due sembra convincere il Milan come sostituto adeguato o come risorsa di valore sufficiente a ridurre significativamente il prezzo di Maignan.

La riluttanza del Milan ad accettare questi giocatori come parte dell’accordo è comprensibile. Probabilmente cercherebbero una somma di denaro significativa da reinvestire in un sostituto di alto livello, o un giocatore di qualità comparabile che si adatti alla loro visione tattica. Né Petrovic né Kepa, a questo punto, sembrano soddisfare queste aspettative agli occhi della dirigenza rossonera. Kepa, in particolare, ha avuto un periodo altalenante al Chelsea sin dal suo trasferimento record, e sebbene sia un buon portiere, le sue recenti prestazioni non hanno sempre ispirato fiducia. Petrovic, pur essendo più giovane e con potenziale, è ancora non provato ai massimi livelli del calcio europeo per club.

Questo stallo suggerisce che se il Chelsea vuole davvero assicurarsi i servizi di Maignan, potrebbe aver bisogno di aumentare significativamente la propria offerta in denaro o proporre un diverso tipo di scambio di giocatori che risulti più attraente per il Milan. L’attuale “distanza sulle valutazioni”, unita alle controproposte poco convincenti, indica che le negoziazioni saranno probabilmente lunghe e impegnative. Per ora, il futuro di Mike Maignan rimane saldamente al Milan, poiché l’attesissimo trasferimento a Stamford Bridge affronta notevoli ostacoli.