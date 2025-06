Calciomercato Milan, conto alla rovescia per Maignan: il tempo stringe, può partire solo in un caso

Calciomercato Milan, inizia il conto alla rovescia per Maignan: il Chelsea deve chiudere l’operazione entro l’inizio del Mondiale per Club

Il futuro di Mike Maignan continua a tenere banco nel calciomercato europeo, con i contatti tra il calciomercato Milan e Chelsea che si intensificano ma si scontrano con una deadline incombente. Secondo quanto riportato dal rinomato esperto di mercato Fabrizio Romano, le trattative per il portiere francese sono ancora in corso, ma con una chiara indicazione temporale da parte del club londinese: l’operazione deve concretizzarsi entro l’inizio della prossima settimana, altrimenti i Blues potrebbero virare su obiettivi alternativi.

La distanza nella valutazione economica di Maignan rimane il principale ostacolo. Il Milan, forte del valore del suo numero uno e del contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2026, non intende fare sconti. D’altra parte, il Chelsea, pur riconoscendo le qualità indiscusse dell’ex Lille, cerca di ottenere un prezzo che ritenga congruo alle proprie strategie finanziarie. Questa discordanza sta rendendo le negoziazioni complesse, con entrambe le parti che attendono di vedere se sarà possibile colmare il gap nei prossimi giorni.

Fabrizio Romano sottolinea l’importanza del fattore tempo in questa vicenda. Per il Chelsea, l’acquisizione di un portiere di alto livello è una priorità per la prossima stagione, e la dirigenza non sembra disposta a prolungare eccessivamente le trattative. La decisione di fissare una “scadenza” così ravvicinata indica la volontà dei Blues di chiudere rapidamente la questione, sia essa con Maignan o con un altro profilo. Se l’affare con il Milan non dovesse sbloccarsi nei termini previsti, è altamente probabile che il Chelsea rivolga la sua attenzione verso altri nomi sul proprio taccuino.

Il Milan, dal canto suo, si trova in una posizione delicata. Da un lato, la cessione di Maignan, pur dolorosa, potrebbe generare un’importante plusvalenza da reinvestire sul mercato per rinforzare altri reparti della squadra. Dall’altro, perdere un pilastro come lui, considerato uno dei migliori portieri al mondo, sarebbe un duro colpo per la stabilità difensiva e le ambizioni del club. La dirigenza rossonera dovrà valutare attentamente le prossime mosse, soppesando l’offerta del Chelsea con la necessità di mantenere una rosa competitiva.

I prossimi giorni saranno dunque cruciali per definire il futuro di Mike Maignan. Le parole di Fabrizio Romano delineano uno scenario in cui il tempo è tiranno e le decisioni dovranno essere rapide. Resta da vedere se Milan e Chelsea riusciranno a trovare un punto d’incontro che soddisfi entrambe le parti, o se la distanza economica porterà il Chelsea a percorrere “altre strade”, lasciando Maignan a difendere i pali del Milan anche nella prossima stagione. L’attenzione degli addetti ai lavori è massima su questa trattativa che potrebbe accendere il calciomercato estivo.